Arsenal-spillere i viruskarantene, kampen mot City utsatt

sport

Det opplyser London-klubben på sitt nettsted natt til onsdag.

Bakgrunnen er at Olympiakos-eier Evangelos Marinakis har testet positivt på viruset. Alle som hadde kontakt med ham i forbindelse med kampen mellom Arsenal og Olympiakos for snaut to uker siden vurderes i faresonen med tanke på smitte.

Flere av Arsenals spillere hilste på Marinakis etter at London-klubben ble slått ut med 1-2-tap på hjemmebane. Dermed rammes de av karantenetiden på 14 dager etter kontakt med en smittet.

De berørte spillerne kunne dermed ikke være med i onsdagens kamp, og Premier League har følgelig besluttet å utsette kampen.

Kampen var utsatt fra forrige helg, da Manchester City var opptatt med å vinne ligacupen for tredje år på rad. En ny dato vil bli funnet så snart det lar seg gjøre.

(©NTB)