Tomme tribuner for Norges håndballjenter i OL-kvalifiseringen

– Ingen tilskuere, skriver Montenegros svenske trener Per Johansson i en sms til NTB tirsdag.

Montenegro så for seg å ha over 6000 tilskuere i ryggen i en fryktet arena. Nå gjør koronasituasjonen at Det internasjonale håndballforbundet har bestemt at kvalifiseringen skal spilles for tomme tribuner.

Norge møter Montenegro fredag neste uke. Deretter venter Romania og Thailand. De to beste går til OL.

Norge har deltatt i kvinnehåndball i alle OL siden 1988, med unntak av 2004.

Norges tropp reiser til Montenegro med charterfly. Landet er et av ca. 80 som offisielt ikke har registrert noen koronatilfeller.

