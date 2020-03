Liverpool ute av mesterligaen etter kollaps i ekstraomgangene

sport

Turneringens tittelforsvarer rundspilte sine spanske gjester gjennom store deler av kampen, men kun Georginio Wijnaldum hadde funnet veien til nettmaskene i løpet av ordinær tid.

Sjansesløsingen skulle vise seg å bli kostbar for Liverpool.

Ettersom gjestene kom til Anfield med 1-0-ledelse fra oppgjøret i Spania gikk kampen til ekstraomganger. Da våknet spanjolene og avgjorde åttedelsfinalen.

Marcos Llorente ble gjestenes store spiller med to mål, sammen med keeper Jan Oblak som holdt Madrid-laget inne i kampen med flere redninger fra øverste hylle. I tillegg til Wijnaldum scoret også Roberto Firmino for vertene, mens Álvaro Morata satte inn Atléticos tredje mål på Anfield.

– Vi led så tungt, og da å score, og så få et mål til … laget gjorde en så utrolig jobb. Jeg kan ikke beskrive det jeg føler nå. Det er ingen grense for hva vi kan komme oss igjennom. Vi forsvarte oss med livet som innsats, sa Llorente.

Klopp-stikk

Liverpools manager Jürgen Klopp sa til BT Sport etter kampen at han var fullstendig fornøyd med sine spilleres innsats. Han lot det mer enn skinne gjennom hva han syns om motstandernes defensive spillestil.

– Det er så vanskelig å spille mot et slikt lag. Jeg kan ikke forstå at de, med den kvaliteten de har på laget sitt, spiller denne typen fotball. Jeg skjønner det ikke. Men vinneren har alltid rett, sa Klopp etter tapet.

– Når jeg ser spillere som Llorente, Koke, Saul… de kunne spilt skikkelig fotball, men de står dypt nede på egen halvdel og kontrer, fortsatte Klopp i en kommentar til det spanske lagets taktikk med tett forsvar og å gripe de få mulighetene som bød seg.

– Men de slo oss, så vi aksepterer det og gratulerer dem, sa Klopp.

Tannløse

Liverpool satte sine spanske gjester under et voldsomt press fra første minutt. Da det så ut som Atlético Madrid skulle klare å holde unna til pause, stanget Georginio Wijnaldum vertene i ledelsen to minutter før halvtid.

Gjestene virket tannløse og i overkant forsiktige før pause. Etter pausen fortsatte hjemmelaget hardkjøret, og Atlético Madrid hadde mer enn nok med å forsvare seg.

Mohamed Salah kom på skuddhold like etter pause, men ballen gikk rett i klypene på gjestenes keeper. To minutter senere leverte sloveneren nok en kjemperedning på Sadio Manes forsøk, mens han måtte ut i full strekk for å slå unna Alex Oxlade-Chamberlains velplasserte forsøk minuttet etter. Da var annen omgang under ti minutter gammel.

Oblak hadde betraktelig mer å gjøre enn sin kollega på andre siden av banen. Første virkelige test mot Adrián kom først da det gjensto en halvtime før slutt. Da måtte Liverpool-keeperen rydde i feltet etter at han selv hadde gitt retur på et farlig skuddforsøk.

167 sekunder

Virusfrykten i England er foreløpig ikke større enn at Anfield var fullstappet med publikummere. De aller fleste trodde nok at hjemmelaget var på god vei mot sin tredje strake mesterligafinale da Andy Robertson klemte til fra kort hold. Forsvarsspillerens forsøk gikk i tverrligger og ut. Oblak var både høyt og lavt utover omgangen og sørget for at kampen gikk til ekstraomganger.

Roberto Firmino hadde ikke scoret på Anfield denne sesongen før onsdagens mesterligamøte mot Atlético Madrid. Da han først scoret, i kampens 105. minutt trodde de fleste at han hadde fikset avansement for de røde. Men 167 sekunder senere lå den første av to Atlético-mål bak Adrian.

Først etter en kjempetabbe av Liverpool-keeper Adrian, deretter på et velplassert langskudd. Alt i løpet av tre minutter i første ekstraomgang. De tre magiske minuttene holdt til å sende Atlético Madrid videre og Liverpool ut av mesterligaen.

I kampens siste minutt satte Álvaro Morata inn gjestenes tredje etter en kontring.

(©NTB)