Solskjærs United med storseier i Østerrike

Dermed har Ole Gunnar Solskjærs menn skaffet seg et knallgodt utgangspunkt foran returkampen hjemme på Old Trafford i neste uke.

United hadde god kontroll kampen igjennom og slapp de østerrikske vertene til svært få sjanser. Resultatet ble også av det overlegne slaget da LASK-laget kollapset helt defensivt på slutten.

– En veldig bra jobb. Det var kvalitetsfotball og kvalitetsavslutninger. Jeg synes vi fikk mer eller mindre alt vi ønsket fra guttene, sa Solskjær til MUTV etter kampen.

Etter en forsiktig åpning på kampen kom det første målet ved et øyeblikks magi av den innleide United-spissen Ighalo etter 27 minutter. Han fikk ballen av Bruno Fernandes, trikset seg fri og hamret ballen i mål via tverrliggeren.

Like før pause fikk Harry Maguire en bra mulighet til å doble ledelsen, men midtstopperen headet like utenfor fra Fernandes' corner.

Rundspilt

Torsdagens kamp skulle gå for tomme tribuner, men noen få hundre mennesker hadde trosset virusfrykten og tatt turen til LASKs stadion. De fikk se et relativt sjanseløst hjemmelag.

– Det var en rar atmosfære, men guttene var så fokuserte. De klarte å skape sin egen atmosfære i kampen og fant hverandre, sa Solskjær om den nesten publikumsløse kampen.

LASK Linz har slett ikke vært noen kasteball i Europa denne sesongen. Østerrikerne vant europaligagruppen med Sporting, PSV og Rosenborg, og de slo også AZ Alkmaar ut av turneringen i forrige runde.

Mot United ser de derimot ut til å bli mange nummer for små.

Vertene gjorde et forsøk på å flytte opp laget etter pause, og United fikk mer rom offensivt. I kampens 58. minutt ble ledelsen doblet, nok en gang med den tidligere Lyn-spissen Ighalo involvert. Han satte opp lynvingen Daniel James, som trakk seg inn i LASK-feltet, lurte kaptein Gernot Trauner og satte ballen ned i nærmeste hjørne.

Få minutter senere var Ighalo nær å bli tomålsscorer. Han avsluttet i stolpen etter å ha blitt frispilt av en herlig flikk fra Fernandes.

LASK Linz fikk sin største sjanse 20 minutter før slutt, da Peter Michorl blåste ballen over fra god posisjon.

Rotasjon

For Ole Gunnar Solskjærs del ble kampen en perfekt gjennomføring. Nordmannen fikk rullert mye på laget og klarte seg fint uten den nyskadde spissen Anthony Martial. Spillere som Eric Bailly, Ighalo og Juan Mata fikk verdifull spilletid, og de viste seg også fram fra en god side.

Mata hadde riktig nok brent et par gode muligheter før han kaldt trillet inn 3-0 ti minutter før slutt. På tampen satte innbytter Greenwood inn 4-0 via begge stolpene, mens Andreas Pereira også rakk å øke ledelsen med et overraskende langskudd før dommeren blåste av kampen.

Søndag skal United opp mot Tottenham i en småvrien bortekamp i Premier League, og der blir det viktig å ha friske bein.

Det er foreløpig ikke klart om returkampen mot LASK spilles som normalt neste torsdag. Tirsdag skal Uefa holde et møte der man avgjør hva som skjer med europacupene med tanke på spredningen av koronaviruset. Uansett har United alle tiders mulighet til å ta seg videre til kvartfinalen i europaligaen.

