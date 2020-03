Joshua Kings lagkamerat satt i viruskarantene

sport

I tillegg til keeperen, er fire andre fra førstelagets støtteapparat satt i karantene. Ingen av de fem har testet positivt på korona, men isoleringen skjer etter myndighetenes anbefalinger.

I en pressemelding opplyser klubben at de følger utviklingen nøye og at de tar forholdsregler for å sørge for at sikkerheten til sine ansatte og supportere blir tatt på alvor.

Etter at Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi fikk påvist viruset er spillere og ansatte i de to London-klubbene også satt i karantene. Det samme er tre spiller fra Leicester.

Premier League blir nå utsatt på ubestemt tid, i første omgang fram til 3. april.

(©NTB)