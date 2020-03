Koronasmittede Gobert gir halv million dollar til virusofre

sport

Den 27-årige franskmannen fikk diagnosen onsdag, rett før hans Utah Jazz skulle spille bortekamp mot Oklahoma City Thunder. Kampen ble avlyst, og ligaen besluttet deretter å sette hele sesongen på vent i minst 30 dager for å hindre ytterligere spredning av viruset.

Gobert fikk negativ oppmerksomhet fordi han etter en pressekonferanse to dager før han testet positivt på viruset demonstrativt tok på alle mikrofonene og harselerte med smitteverntiltakene.

Lørdag sa Gobert at han gir 200.000 dollar til deltidsansatte i Jazz' hjemmearena for å dekke tapte inntekter, 100.000 til familier berørt av epidemien i Oklahoma City og Salt Lake City, samt 100.000 euro til hjelpetiltak i hjemlandet Frankrike.

Vil lære

– Dette er bare det første av mange steg jeg vil ta for å hjelpe. Jeg føler meg ydmyk overfor alt folk verden rundt gjør for å hjelpe dem som er rammet av viruset, sier Gobert i en uttalelse gjennom Jazz.

– Jeg vet at folk blir rammet på mange ulike måter, og dette er det første av mange steg jeg vil ta i forsøket på å gjøre en positiv forskjell, samtidig som jeg lærer mer om viruset og prøver å dele kunnskapen med andre.

Goberts klubbkamerat Donovan Mitchell har også testet positivt på viruset.

Raptors ikke smittet

NBA-mester Toronto Raptors, som mandag møtte Jazz med både Gobert og Mitchell i laget, opplyste mandag at alle spillere og ledere er testet og at ingen er smittet.

NBA har utsatt alle kamper i minst 30 dager, noe som betyr at grunnserien kan gjenopptas tidligst 10. april.

Goberts løfte om donasjoner kommer etter at en rekke andre NBA-stjerner har lovet hjelp. Stjerneskuddet Zion Williamson lovet fredag å dekke en måneds lønn for alle ansatte i New Orleans Pelicans' arena, mens Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Kevin Love og Blake Griffin har lovet bidrag på 100.000 dollar hver.

(©NTB)