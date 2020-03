Fotball: EM-omspillet avgjøres i juni

sport

Uefa tar et ørlite forbehold om når kampen skal spilles og peker på at det skal tas en full gjennomgang av Uefa-aktiviteten, men mye tyder på at oppgjøret mot serberne spilles på Ullevaal 1. juni.

Den dagen hadde Norge opprinnelig en bortekamp mot Danmark.

Vinner Norge Serbia-kampen, venter en finale mot enten Skottland eller Israel om retten til å spille EM neste år. Også den kampen er lagt til Ullevaal, og 6. juni kan se ut som en høyaktuell dato.

Der sto Norge innbooket med et møte med Slovakia på Ullevaal.

EM-sluttspillet ble bestemt flyttet med ett år tirsdag.

