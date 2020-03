Russland stopper all idrett til 10. april

sport

Russlands fotballforbund og basketballforbund og ishockeyserien KHL meldte i uttalelser publisert samtidig at all idrettsaktivitet legges på is til 10. april i et forsøk på å hindre spredning av viruset.

Det gjenstår åtte serierunder i russisk eliteserie fotball, og ligaen melder at den akter å fullføre sesongen når situasjonen tillater det.

Russland har avlyst de planlagte landskampene i fotball mot Moldova og Sverige.

Russland er et av de europeiske land som har ventet lengst med å avlyse idrettsstevner. Helt til det siste er det spilt seriekamper i fotball foran titusener av tilskuere, tross offentlig uttrykt skepsis fra klubbledere, spillere og tilskuere.

Zenit St. Petersburgs tilhengere sang «vi kommer alle til å dø» under helgens kamp mot Ural Jekaterinburg, der det var 33.000 tilskuere.

Tirsdagens avgjørelse var ventet etter at myndighetene i Moskva mandag forbød arrangementer med flere enn 50 deltakere. Idrettsdepartementet anbefalte å fryse idrettsaktivitet til 10. april.

