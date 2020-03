Alle orienteringsløp avlyst ut mai

sport

IOF meldte om avgjørelsen på sitt nettsted. Årsaken er selvsagt kampen mot koronaviruset. Avlysningene rammer blant annet EM i Portugal og første verdenscuprunde i Sveits.

EM er omberammet til 2.-7. oktober, mens man vil komme tilbake til eventuell omberamming av verdenscupløpene.

Norges orienteringsforbund avlyser både norgescup, verdenscuputtaksløp og de tradisjonsrike vårløpene i Østfold. Lørdagskjappen/Smaaleneneløpet (18.-19. april) og løpene i Sarpsborg og Halden (24.-26. april) blir ikke avviklet i år.

– Selv om det er trist for at vi må avlyse, kommer idretten i andre rekke i den situasjonen vi står oppe i, sier kretsleder Jens Erik Mjølnerød i Østfold o-krets i en pressemelding fra orienteringsforbundet.

– I fjor leverte vi et av tidenes beste VM, og et drøyt halvår senere står vi i en veldig alvorlig situasjon. Vi tar selvfølgelig vår del av den nasjonale dugnaden for å hindre smittespredning. Samtidig innebærer avlysning av klubbene til sammen taper minst en million kroner.

