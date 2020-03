Den europeiske friidrettspresidenten Svein Arne Hansen har fått hjerneslag

sport

Det skjedde i Hansens eget hjem, opplyser generaldirektør for Det europeiske friidrettsforbundet (EA) Christian Milz i en pressemelding tirsdag kveld.

Den tidligere norske friidrettspresidenten blir nå tatt hånd om på intensivenheten ved det lokale sykehuset, opplyses det.

– Legene har foreløpig ikke kommet med en detaljert prognose, men det er ventet at han vil være på sykehuset i minst en uke og deretter følge en betydelig periode med rehabilitering, sier Milz.

73 år gamle Svein Arne Hansen ble testet for koronavirus på sykehuset, og testen var negativ.

– Jeg tviler ikke på at Svein Arnes utallige venner verden rundt deler de dype bekymringene til friidrettsfamilien i EA, inkludert rådet og staben ved hovedkvarteret, mens vi følger utviklingen. Våre tanker går til hans kone Jannicke, barna og barnebarna deres i denne tiden, skriver Milz.

EA vil oppdatere om Hansens helsetilstand etter hvert og ber videre om at han og hans families privatliv respekteres framover, slik at å komme på bedringens vei raskest mulig kan få full oppmerksomhet.

Styret i Det europeiske friidrettsforbundet skal konferere tidlig neste uke for å fordele Hansens oppgaver mens han er satt ut av spill.

Hansen, som tidligere ble kalt «Bislett-Hansen» på grunn av at han var en ubestridt leder for Bislett Games i mange, kom inn som norsk friidrettspresident i 2003 og hadde jobben helt til 2015.

Etter at han ble valgt til president i EA i 2015, tre år etter at han prøvde seg første gang, fant han raskt ut at det ble vanskelig samtidig å være norsk friidrettssjef og trakk seg fra den norske posten.

(©NTB)