IOC-medlem Wickenheiser: – Ufølsomt og uansvarlig å planlegge for normalt OL

På Twitter hudfletter den 41-årige tidligere ishockeystjernen IOC og hevder det er både ufølsomt og uansvarlig å insistere på at OL skal avvikles akkurat som planlagt.

Canadieren ble valgt inn i IOC som utøverrepresentant. Hun spilte på et lag som vant OL-gull fire ganger på rad. 41-åringen skriver at hun ble stemt inn for å beskytte utøverne, og at hennes perspektiv også er påvirket av at hun er legeutdannet med praksis i akuttmottak.

– Fra en utøvers perspektiv kan jeg bare prøve å forstå angsten og skuffelsen utøvere føler akkurat nå. Usikkerheten ved ikke å vite hvor du kan trene i morgen, ettersom anlegg stenger og kvalifiseringsstevner blir avlyst over hele verden. Det er fryktelig når man har trent hele livet for noe, skriver hun.

– Alle gleder seg til et OL, tilskuere, utøvere, mediene, TV-publikum og sponsorene. Det er verdens største idrettsbegivenhet, og det er virkelig noe å glede seg til. Men: Denne krisen er større enn selv OL.

Urettferdig

Hun peker på at utøverne ikke kan trene og at verken tilskuere eller andre kan forberede sin tilstedeværelse i Tokyo på normalt vis.

– Jeg synes at IOC ved å insistere på at dette skal avvikles, og med slik overbevisning, er ufølsomt og uansvarlig, gitt situasjonen menneskeheten befinner seg i. Vi vet ikke hva som skjer de neste 24 timene, og slett ikke i de tre neste månedene, konkluderer hun.

Hun skriver at hun ikke har svaret på om OL bør avlyses eller ei.

– Ingen vet, og det er poenget mitt. Å si helt at de helt sikkert vil bli gjennomført er urettferdig både overfor utøverne og verdens befolkning. Vi må anerkjenne det ukjente.

Ønsker utsettelse

Wickenheiser er ikke alene om å ha et annet syn enn IOCs offisielle standpunkt.

Spanias OL-president Alejandro Blanco sier at han ønsker at lekene blir utsatt.

– Idrettsfolk kan ikke trene, og å gjennomføre lekene som planlagt vil bare resultere i urettferdige konkurranser, sier han.

– Spania er et viktig land i verden, men fire måneder før lekene kan ikke våre utøvere forberede seg på en måte som gjør at de kan konkurrere på like vilkår.

