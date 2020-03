Kun sjarmøretappen igjen for Wærner i Iditarod

sport

Wærner dro fra White Mountain med en ledelse på over fem timer. Han ankom det siste sjekkpunktet Safety ved 21.15-tiden lokalt, og han hadde bare sjarmøretappen på et par mil langs kysten av Beringstredet igjen til målgang i Nome. Han tok seg et par minutters stopp før han satte i gang på de siste kilometerne.

47-åringen fra Torpa går mot å bli den tredje nordmannen som går til topps i det prestisjetunge hundeløpet. Robert Sørlie vant i 2003 og 2005, mens Roar Leifseth Ulsom vant i 2018. I fjor ble Ulsom nummer to bak Peter Kaiser.

Wærner vant i fjor både Femundsløpet og Finnmarksløpet.

Iditarod er 1560 kilometer langt og startet 8. mars i Willow med 57 hundespann. Elleve av dem har måttet bryte.

Spredningen av koronaviruset har også satt sitt preg på årets utgave. Hundespannene er ved flere sjekkpunkter blitt tatt imot utenfor de små og sårbare samfunnene.

