Italienske idrettstopper: – Fotballspilleres lønnsnivå vil ikke være tabu

sport

Fotballen i Italia er stanset som følge av viruspandemien som herjer. Inntil videre er det usikkerhet rundt når idretten kan gjenoppta aktiviteten.

Samtidig jobbes det med å kartlegge de økonomiske konsekvensene av krisen. Det er ventet at mange klubber og ligaer vil lide store tap.

Nå tar den italienske sportsministeren Vincenzo Spadafora til orde for at høytlønnede fotballstjerner kan måtte tåle at kontraktene deres blir reforhandlet for at de finansielle skadevirkningene ikke skal bli for store på klubbsiden.

Må snakke om lønnsnedgang

Utspillet kommer i kjølvannet av at den italienske fotballpresidenten Gabriele Gravina har vært inne på samme tematikk.

– Jeg er helt enig med president Gabriele Gravina, sier idrettsminister Spadafora til TV-kanalen Rai 3.

– Det å diskutere fotballspilleres lønninger blir ikke noe tabubelagt emne. Jeg vil ikke engang sette det på listen over ting som er problematisk, fortsetter han.

Selv den italienske spillerforeningen åpner for å reforhandle kontrakter med tanke på følgene koronakrisen kan få.

– Det kan ikke være et tabu å snakke om lønnsnedgang, sier fotballpresident Gravina i et intervju med Radio 24.

– Vi må forstå at alvoret gjelder alle. Vår (fotballens) verden skal også ha evnen til å forandre seg. Det er nødvendig at vi viser stor ansvarlighet med våre handlinger, tilføyde han.

Store tap

Tall utarbeidet av Serie As finansielle rådgivere i selskapet Deloitte tyder på at klubbene samlet seg kan tape 720 millioner euro, tilsvarende rundt 9,1 milliarder kroner, dersom inneværende sesong ikke blir ferdigspilt.

Klarer man å fullføre sesongen begrenses tapene en god del.

Det er uttrykt et håp om at den italienske ligaen kan gjenopptas tidlig i mai, men sikkert er det ikke.

(©NTB)