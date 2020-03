Seriestart i svensk fotball utsatt til månedsskiftet mai-juni

sport

Beslutningen var ventet etter at klubbenes organisasjoner ba om det i et møte tidligere i uka. Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan og Elitettan starter etter den nye planen i månedsskiftet mai-juni. Før koronaviruspandemien rammet var seriestart planlagt i begynnelsen av april.

Kampene vil ikke bli plassert på dag og tid riktig ennå.

– Arbeidet med å utarbeide en ny terminliste for de ulike seriene er i gang, men kampprogrammet vil ikke bli offentliggjort før det nye spilleprogrammet for europacupturneringene er fastlagt, skriver SvFF i en pressemelding. Beskjed fra Uefa om dette ventes i løpet av kort tid.

For kvinnene er svensk OL-deltakelse av stor betydning for Damallsvenskan, og usikkerheten omkring Tokyo-lekene gjør at man arbeider med to alternative oppsett, ett med og ett uten OL-gjennomføring.

