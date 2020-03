Tidligere Solskjær-elev døde etter fallulykke

sport

Whittingham har vært innlagt på sykehus siden han pådro seg hodeskader i et fall ved et utested 7. mars. Han skal ifølge rapportene ha falt ned en trapp etter å ha sett en rugbykamp mellom England og Wales.

Whittingham var del av Ole Gunnar Solskjærs spillerstall da nordmannen var manager i Cardiff.

– Jeg er svært lei for å høre at Peter Whittingham er død. Peter var en fantastisk fotballspiller og et utrolig menneske, og jeg satte stor pris på å jobbe med ham i Cardiff. Det er vanskelig å tro at han er tatt fra oss i så ung alder, sier Solskjær ifølge Manchester Evening News.

– Peter vil bli dypt savnet, og våre tanker er hos hans familie på denne triste dagen.

Torsdag ble Whittinghams død markert på den walisiske klubbens nettsider.

– Det er med umåtelig stor sorg vi må informere våre supportere om at Peter Whittingham har gått bort, 35 år gammel. Våre hjerter er knust, skrev klubben.

– Nyheten om Peters plutselige død har rystet oss i grunnvollene.

Whittingham startet karrieren i Aston Villa og spilte kamper for det engelske U21-landslaget. Før han havnet i Cardiff i 2007 var han utleid til Burnley og Derby. Etter ti år og 450 kamper for Cardiff avsluttet han karrieren i Blackburn.

Whittingham etterlater seg kone og en liten sønn.

