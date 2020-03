Reuters: OL-arrangøren ser på mulighetene for utsettelse

sport

Det forteller to anonyme kilder tett på OL-organisasjonskomiteen i Tokyo til nyhetsbyrået Reuters.

– Omsider har vi blitt bedt om å lage flere scenarioer i tilfelle en utsettelse. Vi arbeider med å lage alternative planer – plan B, C og D, og ser på forskjellige utsatte tidshorisonter, sier en av kildene.

OL skal etter planen vare fra 24. juli til 9. august i Tokyo. Likevel har den pågående viruspandemien skapt frykt for at lekene ikke vil gå som planlagt.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har tidligere uttalt at det tittes på alternativer, men har fremholdt at det er for tidlig å utsette.

– Vi vurderer flere scenarioer. Men vi er i en annen situasjon enn mange andre idretter eller profesjonelle ligaer med tanke på at vi er over fire måneder unna lekene. Vi snakker om slutten av juli, sa IOC-president Thomas Bach til New York Times torsdag.

Norges idrettsforbund (NIF) har bedt om at OL ikke gjennomføres før koronapandemien er under kontroll. Det ble gjort klart i et brev fra NIF til IOC-president Bach fredag.

