Rally: VM-runder utsatt som følge av koronakrisen

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) opplyser tirsdag at alle parter nå skal jobbe for å finne nye datoer til arrangementene senere i 2020-sesongen.

Forutsetningene er at reiserestriksjonene lettes på og at det er praktisk mulig for de aktuelle arrangørlandene å gjennomføre rundene.

De tre første VM-rundene denne sesongen i Monte Carlo, Sverige og Mexico ble alle gjennomført, men i Mexico måtte arrangørene avbryte foran avslutningsdagen som følge av viruspandemien.

Rally Argentina var i utgangspunktet neste runde på kalenderen, men er for lengst utsatt. Nå er det altså besluttet at det inntil videre ikke blir kjøring i Portugal og Italia heller.

Rally Portugal skulle vært kjørt 21. til 24. mai, mens Rally Italia var planlagt 4. til 7. juni.

