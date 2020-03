FIS-styret utsetter Pattaya-kongressen: – Det var åpenbart

sport

Avgjørelsen om utsettelse ble tatt av FIS-toppene i en telefonkonferanse fredag ettermiddag.

Pressemeldingen ble sendt ut like etter, der det blant annet ble skrevet at FIS har et mål om å få det gjennomført når koronaviruset roer seg.

– Målet er å arrangere i løpet av høsten, hvis det er mulig. Det er mye som er uklart per nå, sier presidenten i Norges Skiforbund, Erik Røste, til NTB.

Han er også er styremedlem i FIS. Røste var ikke spesielt optimistisk i forkant av møtet og tippet at de ikke ville ta lang før man ble enige om å flytte hele kongressen fram i tid. Han mener det var åpenbart at kongressen skulle flyttes.

– Det var mer et spørsmål om hvordan vi skulle løse det.

Fått kritikk

FIS-styret har tidligere måtte tåle en kritikk fordi man valgte Pattaya i Thailand for kongressen fra 17. til 23. mai. Pattaya er for folk flest mest kjent for å være et forlystelsessted med sine mange nattklubber og strippebarer.

Røste sier at det på langt nær er sikkert at den blir avholdt i Pattaya til høsten.

– Nå er tid og sted åpent. Det kommer an på hvordan viruset utvikler seg. Verdensbildet er så uklart nå, så vi må bare vente. Men vi skal tilkalle alle deltakerne med to måneders varsel, så de får tid til å bestille, sier Røste.

Trondheim-ja

Det var på denne kongressen at Trondheim skulle få formelt ja til å arrangere ski-VM i nordiske grener i 2025. Trondheim er for øvrig eneste søker til mesterskapet.

FIS-kongressen samler over 1.000 deltakere fra alle medlemslandene i forbundet.

