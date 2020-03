Åtte West Ham-spillere isolert med virussymptomer

sport

West Ham er dermed den siste av Premier League-klubbene som er rammet av viruset, selv om ingen av spillerne har fått påvist smitte.

Cecilie Kvamme på West Hams kvinnelag har allerede reist hjem til Norge. Hun forholder seg til at den engelske superligaen foreløpig er utsatt til 30. april og trener hjemme i karantene i Bergen.

– Jeg er hjemme i Bergen i karantene og forholder meg til det. Jeg får individuelle treningsprogram, så det fungerer bra foreløpig, sier Kvamme til NTB.

Tidligere har Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-vingen Callum Hudson-Odoi, samt en rekke Leicester-spillere, testet positivt for koronaviruset.

West Hams visestyreleder Karren Brady sier at alle i West Ham med symptomer klarer seg forholdsvis godt.

– Jeg er lettet over å si at de alle har milde symptomer, og at de og familiene deres ser ut til å ha det bra, sier Brady til avisen The Sun.

– Men viruset er ikke lenger enn et håndtrykk, nys eller host unna enhver av oss, så ingen burde ta lett på dette, legger hun til.

West Hams herrelag trener nå individuelt på hjemmebane, og klubben håper å kunne fortsette med vanlig treningsøkter når myndighetenes forbud mot ansamlinger av flere enn to personer opphører 13. april.

