Italias idrettsminister vil innføre treningsnekt

Koronakrisen i Italia fortsetter å herje, og nå vil Vincenzo Spadafora sette en stopper for enkelte Serie A-klubbers planer om å gjenoppta treningene igjen.

Det forteller Spadafora i et intervju med den italienske avisen La Repubblica, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Jeg vil (mandag) foreslå å utvide forbudet mot idrettskonkurranser på alle nivåer ut april, sier Spadafora og fortsetter:

– Jeg vil også utvide tiltakene til å gjelde trening, et område der vi ikke har grepet inn siden det fortsatt var en mulighet for å holde OL.

Både Lazio og Napoli har prøvd å sette i gang med A-lagstreninger igjen, noe som ikke ble tatt godt imot av presidenten for den italienske spillerforeningen, Damiano Tommasi.

Men etter at IOC-styret vedtok at OL skulle bli utsatt til 2021, åpner det for at den italienske regjeringen kan sette en stopper for klubbenes planer.

Søndag var over 90.000 mennesker blitt koronasmittet i Italia, mens over 10.000 har mistet livet etter å ha fått påvist virussykdommen.

