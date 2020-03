Xavi vil fortsatt bli trener i Barcelona – ønsker å kjøpe Neymar

sport

Verdensmesteren fra 2010 med 133 landskamper for Spania takket nei da han fikk tilbud om trenerjobben i Barcelona i januar. Likevel ønsker han fortsatt å bli trener for laget han spilte for i 17 år.

– Jeg er klar på at jeg ønsker en retur til Barcelona, det begeistrer meg. Men jeg gjorde det klart for dem at jeg ville starte et prosjekt fra bunnen av, der jeg kunne ta egne valg, sier Xavi til den spanske avisen La Vanguardia

Da han takket nei til jobben tidligere i år, valgte den katalanske storklubben å ansette Quique Setién som ny trener.

Setién fikk kun hentet inn danske Martin Braithwaite som forsterkning i vinter. Xavi har langt større navn på ønskelisten dersom han blir en gang blir Barcelona-trener.

Neymar-comeback?

– Jeg ville signert en kantspiller som Neymar. Det hadde vært en spektakulær signering. Barcelona mangler kantspillere som Bayern (München) har, sier Xavi og nevner Serge Gnabry og Borussia Dortmunds Jadon Sancho som spillertyper Barcelona mangler.

Den tidligere midtbaneeleganten skryter samtidig av sine gamle medspillere i Barcelona, før han trekker fram Frenkie de Jong og Arthur som viktige i klubbens framtid.

– Jordi Alba er for meg verdens beste venstreback, Pique er den beste midtstopperen i verden, (Sergio) Busquets den beste defensive midtbanespilleren i verden og (Lionel) Messi den beste spilleren i verden, sier han.

