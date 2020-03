Barcelona-stjernene kutter lønnen med 70 prosent

sport

Det skriver den argentinske superstjernen i et innlegg han har publisert på Instagram. Opplysningen bekreftes også av Barcelona på klubbens nettsted.

I uttalelsen heter det at hele toppledelsen og samtlige medlemmer av klubbens profesjonelle idrettslag er enige om å avgi lønn i krisesituasjonen som har oppstått.

Spillerne på klubbens fotballag, blant dem Messi, står foran et lønnskutt på «70 prosent av det man opprinnelig var enige med klubben om", skriver Barcelona.

Messi opplyser i sitt innlegg at spillerne kutter lønnen med 70 prosent i tillegg til å bidra med midler som sikrer at de øvrige ansatte i klubben kan få utbetalt full lønn.

I innlegget kritiserer han også klubbledelsen, som han mener har utnyttet situasjonen med koronaviruset til å presse spillerne til å gå med på et lønnskutt.

Før helgen skrev sportsavisen AS at spillerne hadde avslått en lønnsreduksjon på 50 prosent. Dette er åpenbart ikke riktig.

– Det overrasker oss ikke at det fra innsiden av klubben har vært folk som har satt oss i søkelyset og forsøkt å sette press på oss til å gjøre noe vi hele veien har vært klare på at vi ville gjøre. Hvis denne avtalen er blitt noen dager forsinket, så er det fordi vi har lett etter en løsning for å hjelpe klubben og dens ansatte i disse tøffe tidene, uttaler Messi, ifølge VG.

All toppfotball i Spania er utsatt inntil videre som følge av virusutbruddet. Siste kampdag i La Liga var 10. mars. Pausen gjør at klubbene går glipp av store summer i form av TV-penger, sponsorutbetalinger og billettinntekter.

(©NTB)