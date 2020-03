Den gamle storklubben Helsingborg i dyp koronakrise

sport

Mandag la klubben kortene på bordet under en pressekonferanse, skriver Aftonbladet.

– Vi vil mangle 17 millioner kroner på grunn av koronaviruset. Det betyr at elitelisensen ryker, sa klubbformann Krister Azelius.

– «Koronaen» slår ubønnhørlig ned på alle hold. For oss får det mye mer og langtrekkende konsekvenser enn det man kanskje først trodde.

– Det var en uhyggelig feil å tro at det handler om å klare likviditeten i et par måneder til Allsvenskan starter. Hvis alt går som planlagt, og Allsvenskan starter i mai/juni, kommer vil til å gå 17 millioner kroner i underskudd. Vi hadde egenkapital på 2 millioner da dette startet, og det betyr en negativ kapital på 15 millioner. Det betyr at elitelisensen ryker og foreningens eksistens er i fare, fortsatte Azelius.

I de nevnte 17 millionene finnes det blant annet tapte publikumsinntekter på 2,6 millioner kroner, sponsorinntekter på 6 millioner kroner, 2 millioner kroner fra forventede overganger som ikke blir noe av, og 4,5 millioner i tapte driftsinntekter.

