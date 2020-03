Londons borgermester ber byens fotballklubber om medisinsk hjelp

sport

– I vårt felles arbeid for å håndtere trusselen fra koronaviruset er våre fotballklubbers samfunnsånd et lysende eksempel. Flere av dem har allerede tilbudt støtte og hjelp i sine lokalmiljøer, sier Khan ifølge BBC.

– Denne uken har jeg skrevet til hovedstadens proffklubber og skissert hva de kan gjøre for å hjelpe vårt fantastiske helsevesen, og jeg er takknemlig for de positive svarene.

Ni klubber har fått brev: Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, West Ham, Fulham, Charlton, Queens Park Rangers, Brentford og Millwall. Tottenham samarbeidet allerede tett med lokale myndigheter om hjelp i kampen mot viruset.

Khan har bedt klubbene om å dele medisinsk ekspertise som leger, fysioterapeuter og førstehjelpspersonell i tillegg til ulike klubbfasiliteter.

Tottenham meldte mandag på sitt nettsted at klubbens arena er stilt til rådighet i hjelpearbeidet. I første omgang benyttes parkeringsanlegget under stadion til lagerplass for organisasjoner som leverer mat til byens mest sårbare personer.

(©NTB)