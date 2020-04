Tour of Norway avlyst for annen gang

sport

Det endelige nådestøtet kom da Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) valgte å innstille alle ritt ut mai.

Tour of Norway ble etter mye om og men omberammet til 21.- 24. mai.

- Gitt alvorlighetsgraden i verdens helsesituasjon og for å kjempe mot spredningen av covid-19-viruset har UCI, sammen med rytter- og lagorganisasjonene, bestemt seg for å forlenge konkurransepausen til 1. juni. Som et resultat av det er det også nødvendig å avlyse årets Tour of Norway, her det på rittets hjemmeside.

I desember sist år ble det bestemt at Tour of Norway skulle ha et hvileår i 2019 fordi finansieringen ikke var på plass. Denne beslutningen ble omgjort 6. mars.

Denne gangen var det koronaviruset som stanset rittet som har vært arrangert hvert år siden 2011.

(©NTB)