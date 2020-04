Fifa endret aldersgrensen for OL-turneringen, utsatte kvinnesluttspill

sport

Utsettelsen av Tokyo-OL medførte at mange av spillerne som hadde kvalifisert sine lag for OL-turneringen ikke ville kunne delta om aldersgrensen ikke ble justert. Fredag besluttet Fifa at 1. januar 1997 fortsatt er siste fødselsdato som kvalifiserer for spill. Det betyr heving av aldersgrensen med ett år.

Som i tidligere turneringer har hvert av de 16 lagene i tillegg anledning til å ta med tre overårige spillere.

Blant de kvalifiserte lagene er store fotballnasjoner som Argentina, Brasil, Frankrike, Spania og Tyskland.

Vedtaket var ett av flere som ble fattet av en Fifa-arbeidsgruppe som skal treffe tiltak i forbindelse med koronaviruspandemien. Begge årets VM-sluttspill for aldersbestemte kvinnelag ble som ventet utsatt. Det gjelder U20-VM i Panama og Costa Rica, opprinnelig berammet i august-september, og U17-VM i India i november.

For begge turneringer er kvalifiseringen blitt forsinket av virusrelaterte utsettelser. Norge er med i kampen om å ta seg til U17-mesterskapet, men både siste EM-kvalifiseringsrunde og EM-sluttspillet er utsatt på ubestemt tid, og det er uklart når de kan avvikles.

