Haalands hjemmebane blir behandlingssenter for viruspasienter

I en uttalelse heter det at deler av nordtribunen nå blir spesialtilpasset medisinsk behandling av mennesker som kan være smittet av koronaviruset eller har andre lidelser som ikke blir behandlet på sykehus.

Den nye medisinske avdelingen vil være operativ allerede lørdag.

– Stadionanlegget vårt er byens flaggskip. Det er et møtested for alle i Dortmund og områdene rundt, og takket være infrastrukturen og de tekniske og romlige løsningene er det et ideelt sted aktivt å hjelpe mennesker som er smittet av koronaviruset eller som opplever relaterte plager som luftveisproblemer og feber, sier Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke.

Han understreker videre at Erling Braut Haalands arbeidsgiver føler «et ansvar og et ønske om å gjøre alt i vår makt for å gi disse menneskene hjelp».

Fotballen i Tyskland er satt på vent som følge av kampen mot koronaviruset. Tidligere denne uken ble det besluttet å forlenge pausen til 30. april.

Det nye målet er å starte sesongen igjen første helg i mai, med kamper for tomme tribuner.

Det er nedsatt en medisinsk arbeidsgruppe som skal holde oversikt over smittetilfeller i de ulike klubbene og forberede mulig testing av spillere og ledere før serierundene eventuelt gjenopptas.

Den tyske ligaen ble stanset 13. mars. I 1. Bundesliga, der Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund kjemper om serietittelen, gjenstår det ni runder.

