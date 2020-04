Herrem fortsetter håndballkarrieren

sport

Norsk Topphåndball melder på Twitter at landslagsvingen har skrevet under for to nye år med Sola.

Sist sesong scoret Herrem 107 mål på 22 kamper.

– Jeg brukte mye tid på hva jeg ville gjøre angående neste sesong. Jeg hadde tilbud fra flere utenlandske toppklubber, og noen i Norge. Jeg måtte bruke en del tid på det fordi alt var heller ikke i boks når det gjaldt Sola. Vi visste ikke hvem som skulle bli, hvem som skulle bli trener og så videre. Dette var svar jeg ville ha før jeg kunne bestemme meg angående fremtiden, sier landslagsprofilen.

Herrem spilte ett år for Sola i 1. divisjon også, men det hadde ikke vært aktuelt denne gangen.

– Jeg har fortsatt landslagsambisjoner, og det er ikke forenlig med spill én divisjon lavere, sier 33-åringen.

