Uavgjort da fotballsesongen startet med Fifa20

Det ble uavgjort 2-2 mellom 1.-divisjonslagene Ranheim og HamKam i den første av fire TV-overførte kamper i «eSerien Hjemmebane» Hamarlagets Markus Solbakken vant 2-1 over Sondre Sørløkk, men tapte 0-1 for Magnus Blakstad. Dermed ble det uavgjort til sammen.

Ranheim-duoen spilte med egen klubb, mens Solbakken valgte først Paris Saint-Germain, så Tottenham. Med mål av Angel Di Maria og Kylian Mbappé tok han to måls ledelse mot Sørløkk, som reduserte ved Mushaga Bakenga. Blakstad overtok kontrollen, og han manipulerte den så godt at Michael Karlsen vendte av en Tottenham-stopper og knallet ballen i mål til oppgjørets eneste scoring.

– Det spørs om han greier det i virkeligheten. Han har jo ikke like god fart som i Fifa-spillet, sa Blakstad om klubbkameraten.

– Det var to ganske jevne matcher, men jeg føler ikke at jeg fikk helt uttelling. Det var for mange dårlige skudd, mente Solbakken.

Senere blir det tre eliteserieoppgjør: Stabæk mot Mjøndalen, Brann mot Viking og Rosenborg mot Vålerenga.

