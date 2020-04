IOC har revidert kvalifiseringsprinsippene for Tokyo

sport

Det var allerede signalisert at de flere tusen utøverne som har kvalifisert seg til lekene i 2020 får delta selv om OL avvikles ett år senere enn planlagt. Tirsdag ble det bekreftet da Den internasjonale olympiske komité la ut de reviderte kvalifiseringsprinsippene på sitt nettsted.

Siste frist for å kvalifisere seg er 29. juni 2021, men internasjonale særforbund kan sette fristen tidligere. Påmeldingslister må sendes inn senest 5. juni.

Nytt kvalifiseringssystem styres av de internasjonale særforbundene, som pålegges å ferdigstille og offentliggjøre dem så snart som mulig. Imidlertid bes særforbundene om ikke å beramme kvalifisering til tidspunkter før virussituasjonen er under kontroll, av hensyn til utøvernes helse.

Utøvere og nasjonale OL-komiteer som har sikret individuelle plasser eller kvoteplasser beholder disse. 57 prosent av slike plasser (omtrent 6500) er allerede fordelt, mens om lag 5000 plasser er åpne.

Det er fortsatt nasjonale OL-komiteer alene som melder på utøvere til lekene.

Balanse

I den grad det er mulig skal det opprinnelige kvalifiseringssystemet beholdes. For idretter der den opprinnelige veien til OL-plass var basert på ranking gjennom prestasjoner i en serie turneringer ber IOC om at det finnes en balanse mellom å beskytte utøverne som var nær å kvalifisere seg til lekene i 2020 og å sikre deltakelse fra utøverne som er de beste når lekene arrangeres i 2021.

De internasjonale særforbundene bes om å konsultere nasjonale forbund og utøverkommisjonen i arbeidet med å spikre kvalifiseringen.

Alder

IOC tillater at aldersgrenser endres slik at utøvere som kunne delta i 2020 får anledning til det også i 2021. For eksempel har Fifa allerede bestemt at fotballturneringen for menn, som egentlig er en U23-turnering, åpnes for spillere som vil være 24 år under lekene.

IOC sier at unntaket er når endring av aldersgrensen kan sette utøverens sikkerhet i fare, for eksempel maksimumsalderen for boksere.

Det er opp til det enkelte forbund å avgjøre om utøvere som var for unge i 2020 skal få delta i 2021 etter å ha oppnådd minstealderen i sin idrett.

