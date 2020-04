NFF med «tegnebrettet» fullt av mulige løsninger

sport

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo kom nylig overfor NTB opp med to grep dersom fotballstarten drar ut til godt inne i sommeren:

Ingen Eliteserien-lag i første og andre runde av cupen for å begrense antall kamper.

Ingen tilskuere på de to første rundene i Eliteserien for å komme i gang så tidlig så mulig med kamper.

– Det er veldig vanskelig for meg på dette tidspunktet vi er i prosessen, å kommentere forslag og detaljer for gjennomføring av sesong og konkurranser både for serier og cuper, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB når han får forelagt Fagermos tanker.

Mange muligheter

Det er fortsatt svært uklart når fotballsesongen kommer i gang og i hvilke former.

– Det finnes en rekke scenarioer nede på tegnebrettet hos oss, men de avhenger helt av hvor lenge denne krisen varer og hvilke muligheter vi har på de gjenstående dagene i 2020.

– Vi har ingen favorittscenarioer foreløpig, men vi er glad for innspill. Det har det også kommet til oss. Disse vurderingene må vi ta i samarbeid både med klubber, interesseorganisasjoner og partnere ikke minst, når vi vet mer om når vi kan starte opp, sier Bjerketvedt.

Onsdag venter en ny gjennomgang fra myndighetene rundt generelle smitteverntiltak. Disse kan spille inn også for fotballen.

Fotball-EM for menn er utsatt til neste sommer, og det frigjør dager for gjennomføringen av klubbfotballen i Norge i år.

