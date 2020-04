Takknemlig Rose er blitt koronayndling

sport

I helgen bestilte og betalte Rose for flere hundre pizzaer. Disse ble levert til North Middlesex universitetssykehus i London. Der har koronapandemien satt de ansatte under et voldsomt arbeidspress.

Det er ikke lenge siden Rose donerte 230.000 kroner til samme sykehus. Dette gjorde han først anonymt, men det lekket etter hvert ut at det var Rose som hadde kommet med bidraget.

Flere engelske aviser har omtalt saken.

– Takk Danny Rose, tvitret sykehuset etter at stabler med pizzabokser ble levert for å stilne sulten hos hardtarbeidende medarbeidere.

Bestillingen ble kalt «et fjell av pizzaer».

Rose er for tiden utlånt fra Tottenham til Newcastle, men han glemmer ikke hjelpen han fikk på sykehuset i London for noen år siden.

