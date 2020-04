Toppfotballen utsettes igjen, start tidligst i midten av juni

sport

Kulturminister Abid Raja (V) opplyste tirsdag at regjeringens tiltak for å hindre videre smitte av koronaviruset forlenges inn i juni. Folk skal holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem.

– Det betyr at fram til 15. juni vil det ikke kunne avholdes noen større idrettsarrangementer, sa Raja.

Ny vurdering for resten av sommeren skal fattes senest første uke i mai.

Seriestart i norsk toppfotball er allerede utsatt flere ganger. Etter den siste planen hadde Norges Fotballforbund håpet å starte Eliteserien for menn i helgen 23.-24. mai. Nå må de skrinlegges, og man må planlegge for start mange uker senere.

Ulike scenarioer

– Det finnes en rekke scenarioer nede på tegnebrettet hos oss, men de avhenger helt av hvor lenge denne krisen varer og hvilke muligheter vi har på de gjenstående dagene i 2020, sa NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB mandag.

– Vi har ingen favorittscenario foreløpig, men vi er glad for innspill. Det har det også kommet til oss. Disse vurderingene må vi ta i samarbeid både med klubber, interesseorganisasjoner og partnere ikke minst, når vi vet mer om når vi kan starte opp.

Statsminister Erna Solberg (H) brukte en fotballmetafor da hun tirsdag snakket om situasjonen i kampen mot koronaviruset.

Første omgang

– Vi er langt fra halvspilt, hvis vi skal sammenligne med en fotballkamp. Vi har fått kontroll på viruset, men nå er jobben å beholde kontroll, sa hun.

Hun fortalte om sju områder der det lempes på tiltakene, men det var ingen gode nyheter til arrangørene innen idrett og kulturliv.

– Større idretts- og kulturarrangementer kan ikke gjennomføres før 15. juni, understreket hun.

Fra forrige uke har fotballklubbene kunnet trene igjen, men bare i grupper på inntil fem personer og med streng overholdelse av fotballforbundets ni koronavettregler, som blant annet forbyr nærkamper.

