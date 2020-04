Premier League-spillerne gir til helsevesenet

sport

Det meldes i en uttalelse som klokka 22.00 onsdag norsk tid ble publisert av både spillere og klubber, for eksempel på Liverpool-kaptein Jordan Hendersons Twitter-konto.

– I løpet av den siste uken har vi som Premier League-spillere hatt mange samtaler med formål å skape et fond som kan brukes til å distribuere penger dit det trenges mest i covid-19-krisen. Vi vil hjelpe dem som kjemper for oss i NHS-frontlinjen og på andre viktige områder, står det.

– Dette er en kritisk tid for landet vårt og vårt helsevesen, og vi ønsker å hjelpe på alle måter vi kan.

Det slås fast at et stort antall spillere fra alle Premier League-klubber står bak initiativet, som kalles #PlayersTogether. Spillerne vil samarbeide med NHS Charities Together (NHSCT), som er en nasjonal paraplyorganisasjon for veldedige organisasjoner i tilknytning til NHS.

Vil utgjøre en forskjell

Bidragene fra spillerne skal sette NHSCT i stand til hurtig å bevilge midler som kan hjelpe NHS-ansatte og frivillige, samt pasienter som er rammet av covid-19.

– PlayersTogether handler om at vi som spillere samarbeider om et frivillig initiativ, uavhengig av diskusjoner med klubber eller ligaer, som skal skaffe til veie tiltrengte midler til dem som trenger dem. Vi vil prøve å hjelpe og utgjøre en forskjell, står det.

Spillerne har den siste tiden måttet tåle kritikk etter at spillerforeningen PFA motsatte seg ligaens ønske om at de skulle godta lønnskutt på 30 prosent. PFA pekte på at lønnskutt ville redusere skatteinngangen og dermed ramme NHS.

Godt gjort

Allerede før Premier League kom med forslaget om at spillerne skal godta lønnskutt har profilerte spillere jobbet med måter å støtte helsevesenet direkte. Manchester United-kaptein Harry Maguire skal for eksempel ha bedt sine lagkamerater om å gi 30 prosent av sin lønn til lokale sykehus.

Jordan Henderson involverte tidlig alle de andre Premier League-kapteinene i samtaler om å gi betydelige beløp til gode formål. Henderson, Maguire og Tottenham-kaptein Harry Kane var blant dem som sprakk nyheten om initiativet onsdag kveld. Joshua King delte også uttalelsen på Instagram.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Sky Sports-ekspert Gary Neville retvitret meldingen med sin egen kommentar: – Spillerne har talt. Godt gjort, alle sammen!

(©NTB)