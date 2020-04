Lederkaos i Barcelona: Seks styremedlemmer trakk seg med umiddelbar virkning

sport

Beslutningen skal ha sendt «sjokkbølger gjennom klubben», skriver storavisen Marca. Barcelona-styret er nå redusert fra 19 til 13 medlemmer.

Klubbpresident Bartomeu skal tidligere ha bedt Emilie Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elias og Josep Pont om å forlate sine roller i storklubben. Maria Teixidor og Jordi Calsamiglia slo følge med den nevnte kvartetten, og de seks leverte en felles oppsigelse og et avskjedsbrev.

Også avisene AS og La Vangaguardia har fått tilgang til avskjedsbrevet fra de seks styremedlemmene. De uttrykker blant annet at klubben står overfor utfordringer i framtiden som den ikke kan håndtere med dagens lederskap.

– Vi må også understreke vår misnøye med den uheldige episoden i sosiale nettverk, kjent som «Barcagate», som vi ble kjent med gjennom pressen, skriver de seks.

«Barcagate» er avsløringen av at klubbpresident Bartomeu angivelig brukte et PR-selskap for å styrke hans eget rykte og samtidig sverte klubbens stjernespillere, blant dem Lionel Messi og Gerard Pique. Disse beskyldningene har klubben benektet i en offisiell uttalelse.

Rousaud, Tombas, Elias, Pont, Teixidor og Calsamiglia anbefaler videre at klubben holder valg av nytt styre så snart som mulig.

(©NTB)