OL-topp kan ikke garantere at Tokyo-lekene blir arrangert i 2021

sport

Toshiro Muto, som er leder for Tokyo-OLs arrangørkomité, sier nemlig at han ikke kan garantere at sommerlekene kan holdes i 2021, selv om de skulle bli utsatt ytterligere til slutten av neste år, skriver nyhetsbyrået AP.

– Jeg tror ikke noen er i stand til å si om det er mulig å få det (viruset) under kontroll innen neste sommer. Vi er definitivt ikke i en posisjon der vi kan gi noe klart svar, sa Muto via tolk på en pressekonferanse fredag.

Unntakstilstand

OL er utsatt fra juli/august i år til samme tidspunkt neste år. De olympiske lekene skal etter planen starte 23. juli, mens Paralympics åpner 24. august.

Tidligere denne uken erklærte Japans statsminister Shinzo Abe unntakstilstand for å begrense koronautbruddet i landet. Tidligere har opposisjonspolitikere beskyldt ham for å bagatellisere viruset som følge av redselen for at OL skulle bli flyttet eller avlyst.

– Vi har tatt beslutningen om å utsette lekene i ett år. Det betyr at alt vi kan gjøre er å jobbe hardt for å forberede oss til OL. Vi håper virkelig at menneskeheten klarer å overvinne koronaviruskrisen i løpet av det neste året, sier Muto.

Oppfordrer til innsats

Han fikk spørsmål om OL-arrangøren har et alternativ til å holde lekene fra 23. juli til 8. august 2021.

– I stedet for å tenke på alternative planer, burde vi heller legge inn all vår innsats (i planleggingen). Menneskeheten bør samle all sin teknologi og kunnskap og jobbe så hardt som mulig for å utvikle behandlingsformer, medisiner og vaksiner, sier OL-toppen.

Så langt har Japan rapportert om 5.000 smittetilfeller og om lag 100 dødsfall.

(©NTB)