Reuters: Tour de France jobber for utsettelse

Nyhetsbyrået viser til en epost som hovedutgiveren av det offisielle Tour de France-programmet skal ha sendt til øvrige utgivere. Der varsles det at de «fryser de administrative aspektene av vårt samarbeid» med de andre distributørene.

– Uforutsigbarheten i den globale krisen vi alle står i, betyr at vi må være tålmodige fram til det foreligger en offisiell kunngjøre fra ASO (Tour-arrangøren) om 2020-utgaven av rittet med tanke på at det nåværende fokuset er på en utsettelse til senere på sommeren i stedet for en avlysning, heter det i eposten.

Tour de France skal etter planen sykles fra 27. juni til 19. juli. En utsettelse vil bli svært krevende ettersom rundt 4.500 mennesker – ryttere, sponsorer, arrangører og medieansatte – er direkte involvert i verdens største sykkelritt.

Tour de France-arrangør ASO har avvist å kommentere Reuters' opplysninger.

(©NTB)