Dalglish utskrevet fra sykehus – hyller de sykehusansatte

– De (sykehusansatte) var absolutt fantastiske. Som nasjon er vi heldig som har dem, og jeg ønsker dem lykke til mens de jobber utrettelig videre for å hjelpe landet gjennom denne pandemien, uttaler skotten ifølge avisen The Sunday Post.

Dalglish ble lagt inn på sykehus som følge av en infeksjon som krevde intravenøs antibiotika. Fredag opplyste Dalglishs familie at han hadde testet positivt på koronaviruset til tross for at han ikke har vist symptomer på covid-19-sykdom.

– Folk tror kanskje jeg fikk den beste behandlingen fordi jeg er den jeg er, men alle pasienter i det offentlige helsevesenet får den beste behandlingen, sier Dalglish.

I en pressemelding fra Liverpool ber Dalglish om at helsearbeiderne i Storbritannia blir gitt mulighet til å gjøre jobben sin under en ekstremt krevende tid. Samtidig ber han om at han og hans families privatliv respekteres.

Per lørdag hadde 79.000 mennesker i Storbritannia testet positivt for koronavirus. Samtidig var det registrert 9.875 koronarelaterte dødsfall i landet.

Dalglish nøt stor suksess som spiller for Liverpool i årene 1977 til 1990, flere av dem som spillende manager. Senere skulle han også vende tilbake til Anfield-klubben (2011–2012) etter blant annet å ha ledet Blackburn til tittel i Premier League.

I alt vant Dalglish 14 serietitler og en rekke andre pokaler som spiller og manager i Skottland og England. Han spilte også over 100 kamper for Skottlands landslag.

