Dempet presentasjon av Hertha-trener Labbadia

54-åringen er klar for jobben til tross for at han ikke vet når han får lede sin første trening med nordmennene Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred samt de andre Hertha-spillerne.

Det er også ennå i det uvisse når Bundesliga skal spilles ferdig denne sesongen.

– Planen er å forberede laget så godt som mulig for dag X, sa Labbadia under pressekonferansen der de ulike aktørene satt to meter fra hverandre.

Hertha har benyttet koronapausen til å sikre seg en ny trener etter at sesongen så langt har vært et rent kaos. 54-åringen blir klubbens fjerde trener denne sesongen.

Ante Covic hadde ansvaret da serien startet i august, men han ble erstattet av Jürgen Klinsmann i november. Den tyske spisslegenden forsvant ut etter under tre måneder, og inn kom Alexander Nouri. Han fikk bare beholde jobben i en måned.

Får betydelige midler

Klubben håper at Labbadia kan skape ro og orden i rekkene når Bundesliga en gang starter igjen.

Hertha skal ha fått klarsignal fra sin investor Lars Windhorst til å kjøpte spillere for nærmere 2,5 milliarder kroner. Man viser med det at klubben har ambisjoner om å kjempe med de store om serietittelen. Første bud blir derimot å beholde plassen blant de beste.

Før Bundesliga tok pause i midten av mars lå Hertha seks poeng over nedrykksstreken.

Mens Rune Almenning Jarstein er førstekeeper, er Per Ciljan Skjelbred er ikke med i Herthas langsiktige planer. Han skal tilbake til Rosenborg når sesongen er ferdig.

