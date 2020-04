Nascar-stjerne utestengt for rasistisk kommentar

sport

Årsaken er at Larson brukte et ord som oppfattes som rasistisk da han snakket med en person han kjørte mot i et virtuelt billøp.

Løpet var en del av den såkalte iRacing-serien, som Nascar opprettet da koronaviruset stanset de ordinære løpene. Fans kunne se og lytte til førerne via strømmetjenesten Twitch.

«Kan du ikke høre meg? Hei, nigger?» sa Larson.

27-åringen angrer ordbruken dypt, og han har publisert en video i sosiale medier der han beklager episoden.

– Jeg gjorde en feil og sa ordet som aldri noen gang skal brukes. Det finnes ingen unnskyldning for det. Det er ikke slik jeg er oppdratt. Det er bare en forferdelig ting å si. Jeg er veldig lei meg på vegne av familien min, vennene mine, hele Nascar-familien og særlig det afroamerikanske samfunnet, sier Larson.

Mister lønnen

Larson, som er halvt japansk, fortsetter med å si at han skjønner at kommentaren hans trolig har utrettet skade som ikke kan rettes opp.

– Det tar jeg ansvar for. Jeg vil bare fortelle dere alle hvor lei meg jeg er, og jeg håper at alle er trygge i disse rare tidene.

Laget hans, Chip Ganassi, har suspendert Larson, og han vil ikke motta lønn så lenge han er utestengt.

– Vi er ekstremt skuffet over det Kyle sa i går under et iRacing-arrangement. Ordene han valgte å bruke er krenkende og uakseptable. Fra og med dette suspenderer vi Kyle uten lønn mens vi håndterer denne situasjonen med alle relevante parter, uttaler Chip Ganassi Racing.

Fordømmes

Nascar, som er USAs største motorsportarrangør, har utestengt Larson inntil videre og pålagt ham å gjennomgå et såkalt sensitivitetskurs før han kan konkurrere igjen.

– Nascar har gjort mangfold og inkludering til en prioritet, og vi vil ikke godta den typen språk som ble bruk av Kyle Larson under søndagens iRacing-arrangement, uttaler Nascar.

Det kan også komme økonomiske reaksjoner fra Larsons sponsorer. Én av dem, Credit One Bank, har fordømt Larsons «svært støtende språk» og uttalt at den støtter de raske beslutningene fra Nascar og Larsons lag.

Kyle Larson er den eneste føreren av japansk avstamning som har vunnet et Nascar-løp. I alt har han seks løpsseirer på toppnivå, og han er inne i sin sjuende sesong. Kontrakten hans med Chip Ganassi går ut etter årets sesong, som ble midlertidig stanset etter fire løp som følge av koronavirusutbruddet.

