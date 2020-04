Zlatan trente med Hammarby – igjen: – Fantastisk kult å spille med og mot Zlatan

sport

Framtiden til Ibrahimovic er fortsatt uviss, men AC Milan-spilleren holder seg i form med å trene med Hammarby. Etter å ha deltatt på klubbens økt skjærtorsdag, var han også å se på treningsfeltet mandag, da klubben hadde sin første organiserte fellesøkt.

– Zlatan syntes det er kult å være her. Det merker vi på de andre gutta også. Så lenge det ikke er i gang i Italia lar vi han være med på treningene her. Zlatan styrer dette selv, men er han med får han fart på treningene, sier Hammarbys sportssjef Jesper Jansson til Expressen.

På spørsmål om Jansson og klubben har spurt Zlatan om han er interessert i å spille for «Bajen», svarer den tidligere Stabæk-spilleren:

– Nei, vi forholder oss til Zlatan som deleier i Hammarby. Han har kontrakt med Milan og vi spekulerer ikke i noen ting.

Motiverende

Også spillerne syntes det var motiverende å ha med Zlatan på økt.

– Det er kult, så klart. Man merker at det øker kvaliteten på treningen. Også er det fantastisk kult å spille med og mot Zlatan, sier Hammarby-spilleren Richard Magyar til TT.

– Vi må prøve å få Zlatan hit. Jeg håper han kommer, vi får se hva som skjer. Det er en av verdens beste fotballspillere, det er alltid bra å ha kvalitetsspillere på banen. Man øker konsentrasjonen automatisk og kvaliteten blir høyere, sier Abbe Khalili.

Møte med direktør

Ifølge Aftonbladet skriver italienske Sportmediaset at Ibrahimovic sin framtid i Milan kan bli avgjort etter svenskens møte med klubbdirektør Ivan Gazidis. Møtet kommer til å bli avholdt med en gang koronaviruset roer seg i Italia.

Ibrahimovic, som hadde nummer 27 på treningsoverdelen på økta 2. påskedag og noterte seg for en målgivende i spillsekvensen, har selv sagt tidligere at han er usikker på framtiden, men har vært tydelig på at han ikke kommer til å representere Hammarby som spiller. 38-åringen eier 25 prosent av klubben.

– Jeg vil lære meg noe nytt om fotball fra en annen vinkel. Jeg kommer til å være med og bidra fra sidelinjen, men ikke på fotballbanen, har Zlatan sagt i et intervju med Svenska Dagbladet.

Satt på vent

Fotballen er satt på vent i både Sverige og Italia, men i Sverige spilles det treningskamper og det har nå begynt med organiserte fellesøkter for flere lag.

I Italia er det meste stengt som følge av koronaviruset. Landet har i likhet med USA, Spania, Frankrike og Storbritannia blitt hardt rammet av koronapandemien.

Mandag var det meldt om 156.363 smittede og 19.899 som har mistet livet etter å ha fått påvist koronaviruset i Italia.

(©NTB)