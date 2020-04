Møte om sesongavviklingen i tysk fotball utsettes til neste uke

sport

Fredag skulle klubbene i 1. og 2. Bundesliga på en videokonferanse diskutere ulike planer for å spille sesongen ferdig, der ett av forslagene var oppstart i begynnelsen av mai med spill for tomme tribuner.

– Formålet med utsettelsen av møtet er å gi klubbene og ligaen (DFL) ytterligere tid til å forberede seg på vedtakene som skal fattes, heter det i en uttalelse fra DFL.

Foreløpig er alle kamper satt på vent ut april. Det skal diskuteres hvor raskt deretter man vil prøve å la fotballen rulle igjen.

Venter på myndighetene

Ved å utsette møtet seks dager vinner man ikke bare tid, men det bør også gi klubbene bedre grunnlag for å fatte sine avgjørelser. Tyske myndigheter skal rett over helgen oppdatere sine pålegg og anbefalinger i kampen mot virusspredning. Dessuten skal Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ha nye samtaler med nasjonale forbund, klubb- og ligarepresentanter og avvikle et styremøte.

I Tyskland har regionale myndigheter anledning til å iverksette strengere tiltak enn de landsomfattende tiltakene, og det kan legge hindringer i veien for planen om å starte seriespillet igjen selv om nasjonale myndigheter skulle gi grønt lys.

Uefa-retningslinjer

Uefa meldte mandag at man tirsdag 21. april skal ha videokonferanse med generalsekretærene i de 55 medlemsforbundene, dagen etter møter med klubbforeningen ECA og ligaenes interesseorganisasjon European Leagues, før det avholdes et styremøte 23. april.

Her vil det sannsynligvis komme oppdaterte anbefalinger om avvikling av de nasjonale klubbturneringene. Uefa har tidligere sterkt anbefalt alle sine medlemsland om å prøve å fullføre sine nasjonale turneringer. Alle internasjonale kamper og turneringer er utsatt for å gjøre dette mulig.

