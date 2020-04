Europeisk ligatopp: Fotballoppstarten må skje uten publikum

sport

European Leagues er paraplyorganisasjon for europeiske fotballserier og klubbforeninger og har 36 medlemmer, blant dem Norsk Toppfotball og engelske Premier League.

Visegeneralsekretær Colombo forteller at noen få ligaer vurderer å avbryte sine sesonger helt, men at de fleste sikter mot å fullføre eller starte opp så snart som mulig, skriver BBC.

– Prioriteten så langt har vært å skape betingelser for å fortsette turneringene i løpet av sommeren, dersom det blir mulig. Du må gjenoppta treningen og utvikle egne protokoller. Det er ingen tvil om at det vil skje bak lukkede dører, så turneringsarrangørene må utvikle nye protokoller for det medisinske, trening og kamper, sier Colombo.

– Men det er selvfølgelig umulig å svare på spørsmålet «når kan vi spille igjen?» Det er ingen som har det svaret, legger han til.

European Leagues-toppen understreker at det er regjeringene i de ulike landene som sitter med ansvaret for å lette på de ulike restriksjonene som gjelder for idretten. Og selv om de ønsker å verne om de ulike turneringene, kommer helse først.

– Det er ingen tvil om det. Helsen til spillerne og alle andre som er involvert i kamper; støtteapparatet, mediene, alle skal være trygge, sier Colombo.

Hans organisasjon samarbeider tett med Det europeiske fotballforbundet (Uefa), som i neste uke skal holde en videokonferanse der det tar ytterligere avgjørelse rundt håndteringen av koronakrisen.

(©NTB)