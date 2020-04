Arbeidsgruppe skal utarbeide smittevernregler for masseidrettsarrangementer

sport

OPT (Outbreak Prevention Taskforce) er opprettet av Det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics) i samarbeid med Det internasjonale instituttet for løpsidrettsmedisin (IIRM), men den involverer eksperter fra en rekke andre idretter.

Med i arbeidsgruppen er eksperter fra sykling (UCI), ski (FIS), triathlon (ITU), roing (Fisa) og Den internasjonale paralympiske komité (IPC), samt medisinsk ekspertise på smittsomme sykdommer, blant annet fra WHOs ekspertgruppe for koronaviruset.

– Vi oppretter denne arbeidsgruppen for å samle nøkkelrepresentanter fra ulike utholdenhetsidretter for å finne løsninger og skape passende og gjennomførbare retningslinjer for deltakere i masseidrettsarrangementer, funksjonærer, frivillige og lokalsamfunnene hvor de arrangeres, sier Stephane Bermon i World Athletics' helse- og vitenskapsavdeling i en uttalelse.

Veien tilbake

– Covid-19-pandemien var den direkte årsak til opprettelsen av arbeidsgruppen, men mange arrangører har måttet håndtere ulike smittsomme sykdommer, og nå vil vi få retningslinjer som kan benyttes for å redusere smittefare ved slike anledninger.

Arbeidsgruppen skal ikke bare samle og sortere anbefalinger om smitteverntiltak i store folkeansamlinger og utarbeide retningslinjer for arrangører av store arrangementer, men også veilede arrangører og særforbund om hvordan de skal planlegge veien tilbake til normal aktivitet i etterkant av pandemien.

Skal jobbe raskt

Gruppen skal også samle og analysere informasjon om hvorvidt personer som har vært rammet av covid-19 har fått økt risiko for sykdom eller skader ved senere deltakelse i utholdenhetsidretter.

– Denne gruppen er sammensatt av medisinsk ekspertise fra de fremste utholdenhetsidrettene. De er kvalifisert for å diskutere og ta beslutninger om helse og sikkerhet ved avvikling av idrettskonkurranser med stor deltakelse så snart pandemien er på hell, sier IIRM-formann John Cianca.

Arbeidsgruppen skal holde sitt første møte neste uke og tar sikte på å kunne ha retningslinjer klare «så snart det med rimelighet lar seg gjøre».

