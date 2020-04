Sjögren-kontrakten forlenget til 2022

sport

Sjögren hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2020 med en automatisk forlengelse til etter fotball-EM dersom Norge kvalifiserte seg til mesterskapet.

Ettersom kvinnenes EM er utsatt i et år som følge av koronapandemien, forlenges også svenskens avtale.

– Det er helt naturlig at Martins kontrakt forlenges til etter dette mesterskapet når det er flyttet. Den endelige beslutningen måtte innom forbundsstyret før den ble tatt, men vi er veldig glade for at vi har fått landet dette, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund til VG.

Det er per nå ikke satt en sluttdato for Sjögrens kontrakt, ettersom datoene for EM ennå ikke er fastsatt.

