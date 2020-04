Venter søknadsrush fra idretten – støtteordning på 600 millioner kroner i spill

sport

Koronakrisen slår hardt inn også for idrettslag og klubber, som til sammen organiser 2,1 millioner barn og voksne.

Nå står mange organisasjoner, lag og klubber i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Regjeringens krisepakke kan redde mange.

I første omgang skal ordningen kompensere for uteblitte inntekter fra arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.

– Det kommer stadig inn søknader, og vi venter at langt flere skal komme inn i dagene som kommer. Vi kommer ikke til å si noe om antall søknader eller søknadsbeløp før etter at søknadsfristen er ute, sier direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet Gunn Merete Paulsen til NTB.

Håp

Styreleder Erik Skau i skiensklubben Skidar IF – med 250 medlemmer – har visse forventninger til hjelpepakken.

– Dette er en type økonomisk hjelp som kan komme veldig godt med for klubber i denne vanskelige perioden. Jeg er glad for at politikere og myndigheter har tatt initiativet til det. Så får vi se hva det kan få av effekt og hvem som er aktuelle for støtte for klubber på vår størrelse, sier Skau til NTB.

Hektisk

Det vil bli jobbet energisk for å få midlene raskt ut til idrett og frivillighet.

– Dette er en rammestyrt ordning. Det betyr at det er en gitt sum penger, 700 millioner (600 til idrett og frivillighet) som skal fordeles på godkjente søknader. Det innebærer at ingen vil få utbetalt penger før alle søknader er ferdigbehandlet. Vi jobber for å få behandlet søknadene og betalt ut så raskt som mulig etter søknadsfristen 21. april. Dette slik at de som trenger det, får hjelp fort. Når dette kan skje, er det for tidlig å si noe om nå. Det vil avhenge av søknadsmassen, sier Paulsen.

Tiltaket har fått kritikk fra flere klubber fordi det ikke hjelper breddeidretten i stor nok grad.

– Ordningen er jo veldig snever. I det store og hele så dekker den jo lite av inntektstapene som blir gjeldende for flere og flere framover. En klubb som vår får ingenting av disse midlene fordi vi ikke har hatt noen arrangementer i mars og april, sier daglig leder Ole Anders Arntsen i osloklubben Oppsal Fotball til Dagsavisen.

