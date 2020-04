Finsk verdenscupåpning for Thingnes Bø, avslutning i Holmenkollen

sport

Svenske Östersund har vært noe nær fast arrangør av vinterens første verdenscuprunde i skiskyting. Slik blir det ikke i 2020/21-sesongen.

Lørdag presenterte Det internasjonale skiskytterforbundet terminlisten, og der fremgår det at verdenscupåpningen skal gå der den nylig avsluttede og amputerte sesongen sluttet, i finske Kontiolahti.

Rennene i Finland skal etter planen avvikles 27. til 29. november.

Kommende sesongs store høydepunkt for Johannes Thingnes Bø, Marte Olsbu Røiseland og resten av skiskyttereliten er verdensmesterskapet i Pokljuka i februar.

Prøve-OL

Umiddelbart etter VM skal det gås verdenscuprenn i Beijing, et arrangement som også blir prøve-OL foran vinterlekene i den kinesiske hovedstaden i 2022.

Verdenscupavslutningen er som i 2020 lagt til Holmenkollen. Rennene i Oslo måtte denne sesongen avlyses som følge av viruspandemien.

Ledelsen i Det internasjonale skiskytterforbundet er oppmerksomme på at virussituasjonen kan komme til å skape utfordringer også for gjennomføringen av neste sesong.

– Vi kan ikke overse de utfordringene skiskytterfamilien i øyeblikket står overfor som følge av koronaviruset. Men til tross for disse usikre tidene, må vi se framover og planlegge så godt vi kan, sier generalsekretær Niklas Carlsson i en uttalelse.

– Vi vet at vi må være fleksible og kanskje justere planene basert på den globale helsesituasjonen og myndighetsstyrte retningslinjer for å stoppe viruset, tilføyer han.

VM-avlysning?

Blant arrangementene som står i fare for å bli avlyst i nær framtid er sommer-VM i Ruhpolding. Det mesterskapet skulle etter planen vært avviklet i perioden 20. til 23. august. Nå vurderes både utsettelse og avlysning.

Verdenscupkalenderen i skiskyting for kommende sesong ser i utgangspunktet slik ut:

* Kontiolahti 27. til 29. november

* Östersund 30. november til 6. desember:

* Hochfilzen 7. til 13. desember

* Annecy 14. til 20. desember

* Oberhof 4. til 10. januar

* Ruhpolding 11. til 17. januar

* Anterselva 18. til 24. januar

* VM i Pokljuka 9. til 24. februar

* Beijing 23. februar til 1. mars

* Nove Mesto 8. til 14. mars

* Holmenkollen 16. til 21. mars

Det hører med til historien at Östersund heller ikke hadde verdenscupåpningen for to år siden, men da hadde det sammenheng med at den svenske skimetropolen var VM-arrangør senere samme sesong.

