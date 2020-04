Mot lønnskutt for NBA-stjernene, ingen utsikter til spill

sport

Det er den amerikanske TV-kanalen ESPN som hevder å kjenne til at NBA-ledelsen og spillerforeningen har kommet til enighet om at spillerne sier fra seg en firedel av sin kontraktfestede lønn fra og med 15. mai.

Kuttet kommer som følge av at NBA har vært satt på pause siden 11. mars som følge av det verdensomspennende virusutbruddet.

Pengene fra lønnsreduksjonen vil angivelig bli flyttet over på en egen klubbkonto. Skulle samtlige grunnspillkamper som nå utsettes likevel bli spilt på et senere tidspunkt, er det ifølge ESPN enighet om at spillerne får disse utbetalt da.

Dersom kun deler av sesongen lar seg gjennomføre, vil deler av lønnsmidlene som nå fryses kunne bli gitt til spillerne.

Så langt er det ikke tatt noen beslutning som tilsier at sesongen blir kortet ned. Samtidig er ligaledelsen tydelig på at ingenting tilsier spill i nærmeste framtid.

– Basert på de rapportene vi har fått fra helsemyndighetene, er vi ikke i en posisjon der vi kan treffe noen beslutninger. Og det er uvisst når vi kan det, sier NBA-sjef Adam Silver ifølge Reuters.

Han legger til at man i øyeblikket vet for lite om koronaviruset, og i tillegg er for langt unna en vaksine, til at det er aktuelt å gjenoppta kampaktiviteten.

– Det er fortsatt mye data som skal sammenstilles for å hjelpe oss å ta beslutninger. Jeg mener at vi ikke er i nærheten av det punktet der vi kan si at «hvis A, B og C skjer, så er det en klar vei ut av dette», sier NBA-sjefen.

Han ser heller ikke muligheten for å spille kamper for tomme tribuner med det aller første.

(©NTB)