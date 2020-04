Rumenskættet stjerne valgt først i WNBA-draft, Bryants datter hedret

sport

Årets draft ble på grunn av viruspandemien gjennomført via nett, akkurat som store idrettsligaene for menn kommer til å gjøre senere i vår. Talentene Gianna Bryant, Alyssa Altobelli og Payton Chester, som i januar døde i en helikopterulykke sammen med NBA-legenden Kobe Bryant, ble hedret under seremonien.

Vanessa Bryant takket WNBA for å ha gjort datteren til et «æres-draftvalg».

– Det ville vært en drøm som ble virkelig for Alyssa. Hun jobbet utrettelig hver eneste dag for å bli en av de største idrettsutøverne noensinne, akkurat som faren hennes, sa hun.

Ionescu er datter av flyktninger fra Romania. Faren søkte politisk asyl i USA på 1980-tallet. Hun har storspilt for Oregon-universitetet og er den første spiller uansett kjønn som på øverste nivå i collegeserien har rundet 2000 poeng, 1000 returer og 1000 assist.

Hun har også satt rekord ved å greie trippel-tosifret 26 ganger (tosifret antall poeng, returer og assist i samme kamp). Hun er kåret til årets collegespiller to år på rad.

Liberty har vært med i ligaen siden starten i 1997, men har aldri vunnet tittelen. Laget har bak seg sine to svakeste sesonger noensinne. Klubben ble tidligere eid av New York Knicks-eier Jim Dolan, men den ble i fjor kjøpt av Brooklyn Nets-eier Joe Tsai. Den skal heretter spille i Brooklyn.

– Jeg føler ikke press. Som proff kommer det til å bli opp- og nedturer, og jeg er klar til å møte utfordringene som venter meg, sa Ionescu fra sitt hjem i California.

Liberty hadde byttet til seg ytterligere to valg i 1. runde og hentet Megan Walker fra UConn og Jazmine Jones fra Louisville.

Ionescus Oregon-lagvenninne Satou Sabally ble valgt som nummer to av Dallas Wings, Lauren Cox fra Baylor som nummer tre av Indiana Fever.

