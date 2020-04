Bayern-stjerne ut mot påståtte kontraktslekkasjer

sport

34-åringen, som er lagkaptein i Bayern, setter i et videointervju med avisen Bild am Sonntag ord på frustrasjonen han kjenner på.

Også agent Thomas Kroth uttaler seg i intervjuet, og i fellesskap avviser de to påstander som har fremkommet om lengden og verdien på kontrakten det forhandles om.

Blant annet har det vært meldt at veteranen Neuer skal ønske seg en femårskontrakt.

– Det er klart for meg at det er utopisk å presse klubben for å få en femårskontrakt, hvilket angivelig skal være tilfellet, sier Neuer.

– I en alder av 34 år kan jeg ikke forutse hvordan jeg er som 39-åring, fortsetter han og hevder videre at spekulasjonene som har versert ikke «gir noen mening».

Agent Kroth hevder han selv og Neuer har vært fleksible med hensyn til kontraktslengden i samtalene som har vært gjennomført så langt.

(©NTB)